İstanbul’da köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı



- Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı. FSM Köprüsü adeta görsel bir şölen oluştu. İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri(FSM) bugün akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı. 1-7 Mart Yeşilay haftası olması ve Yeşilay’ın 101. Yılı olması sebebi ile köprüler yeşil renge boyandı. Yeşilay 101. Yaşında yine farkındalık yapmak için FSM Köprüsü adeta görsel bir şölen oluşturdu. Yeşilay, toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk salığı ve savunuculuk çalışmaları yapan bir kuruluştur. (OFY-ZA-



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