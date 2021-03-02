Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- İstanbul’da köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı

- İstanbul’da köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı

Fsm köprüsü

Bağımlılık Farkındalık 

-Yeşil aydınlatma
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Yeşilay haftası farkındalığı için İstanbul’un simgeleri yeşil ışıkla aydınlatıldı İSTANBUL

- Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı. FSM Köprüsü adeta görsel bir şölen oluştu. İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri(FSM) bugün akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı. 1-7 Mart Yeşilay haftası olması ve Yeşilay’ın 101. Yılı olması sebebi ile köprüler yeşil renge boyandı. Yeşilay 101. Yaşında yine farkındalık yapmak için FSM Köprüsü adeta görsel bir şölen oluşturdu. Yeşilay, toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk salığı ve savunuculuk çalışmaları yapan bir kuruluştur. (OFY-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı