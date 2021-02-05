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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yüzde 74

İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yüzde 74

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Aritas Kamera Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.21 itibariyle yoğunluk yüzde 74'e ulaştı. Trafikte oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.
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