Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyesine geriledi

İstanbul’da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyesine geriledi

Trafikten görüntü

Koronavirüs Trafik Yoğunluğu 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu İBB’nin verilerine göre yüzde 62 seviyesinde seyrediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kaldı. İstanbul’da saat 21.00 itibariyle başlayacak olan ve Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik kısıtlama öncesi evine gitmek vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin, Edirne istikametinin yoğun olduğu, Ankara istikametinde ise daha az olduğu gözlendi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilen göre , İstanbul genelinde trafiğin yüzde 62 seviyesinde olduğu öğrenildi. (İD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı