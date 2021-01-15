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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik kilitlendi

İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik kilitlendi

Trafikten detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun trafik havadan görüntülendi Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 17 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. D-100 Karayolunda trafik nedeniyle vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. (MB-
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