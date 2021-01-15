İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik kilitlendi

- Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun trafik havadan görüntülendi Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 17 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. D-100 Karayolunda trafik nedeniyle vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. (MB-
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