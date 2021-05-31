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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

E-5 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

Alıcıoğlu Trafik Yoğunluğu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı.
Sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerinde seyrediyor. İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı.
İl genelinde yüzde 45 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.
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