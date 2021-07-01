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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, normalleşme başladı

İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, normalleşme başladı

Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Aşı Aşılama Normalleşme 

-Otobüse binen vatandaşlardan görüntü
-Çevreden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde toplu ulaşımda yoğunluk İSTANBUL

- Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 1,5 yıllık kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte 1 Temmuz itibariyle hayat normale döndü. İstanbul’da da sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma noktalarında yoğunluk oluşturdu. 11 Mart 2020’de başlayan Türkiye’nin Koronavirüs ile olan mücadelesi son günlerde yapılan aşılama çalışmalarıyla birlikte devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle normalleşme döneminin başlayacağı ifade edilmişti. Dün akşam saat 22.00’da başlayıp bu sabah 05.00’da sona eren ve son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki toplu taşıma noktalarında yoğunluğun oluştuğu görüldü.
Evlerinden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarında toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.
(DH-MÇ-Y)
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