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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

D-100 Karayolu uzun araç kuyrukları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Aritas Trafik Yoğunluğu 


- İstanbul'da Pazar günü kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 08.10 itibariyle yüzde 60 oldu. İstanbul'da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. D-100 Karayolunda trafik durma noktasına geldi. Öte yandan her iki köprüde Anadolu yakasına geçişlerde trafik akıcı şekilde görülürken, Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.10 itibariyle yüzde 60 oldu.
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