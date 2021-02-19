İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu

- Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Anadolu yakasında Kadıköy-Ankara istikametinde yoğun trafik oluştururken vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk çekti. Akşam saat 21.00’da başlayacak sokağa kısıtlamasına saatler kala trafik kilitlendi. D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63’lere ulaştı. (MB-)
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