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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Drone görüntüsü

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 

-Detay
-Trafik yoğunluğundan görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu 63 seviyelerine ulaştı. İstanbul’da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.15 itibariyle yüzde 63 seviyesine ulaştı. Saat 21.00’da başlayacak olan kısıtlamadan saatler önce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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