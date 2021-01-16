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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlama denetimleri sürüyor

İstanbul'da kısıtlama denetimleri sürüyor

Denetimlerden görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kısıtlamanın yedinci haftasında emniyet güçleri kentteki denetimlerini sürdürüyor. Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetlemeye devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.
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