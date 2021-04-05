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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

E-5 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

Hafta Sonu Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı. İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Sabahın erken saatlerinde hareketliliğin başladığı yollarda trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günü ve yağışlı hava nedeniyle yüzde 78'e ulaştı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi. (MEA-ZA-
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