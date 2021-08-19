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- İstanbul’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İstanbul’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

- İstanbul’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

Yağmur görüntüsü

Yağmur Su Sağanak Yağış Akalan Sağanak 

-Araçlardan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da özellikle Avrupa yakası ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Günlerdir kent genelinde etkisini sürdüren sıcak hava sonrası kısa süreli etkili olan sağanak yağış sonrası bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.
(SB-
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