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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza

İstanbul’da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza

Baskın anları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan kıraathaneye baskın düzenledi- Okey oynayan, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 49 kişiye 169 bin 981 lira ceza uygulandı İSTANBUL

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- Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kurallara uyulmadığı ihbarı üzerine bir kıraathaneye baskın düzenledi.
Baskında yasağa rağmen okey oynayan ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 49 kişiye 169 bin 981 lira ceza uygulandı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan’da bir adreste oyun oynandığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, önceki hafta Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında kıraathaneye baskın düzenledi.
Adrese giren polis ekipleri, içeride çok sayıda kişinin okey oyunu oynadığını gördü. Okeye polis baskını: 169 bin lira ceza Kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske de takmadıklarını tespit eden polis, 49 kişiye 169 bin 981 lira idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından gözaltına alınan kıraathanenin işletmecisi H.S. emniyete götürülerek hakkında adli işlem yapıldı. Kıraathane ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği bilgisine ulaşıldı.
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