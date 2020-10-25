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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da kartpostallık sis manzarası

İstanbul'da kartpostallık sis manzarası

İstanbul boğaz sis görüntü

-Anadolu yakası sis görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası’nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii’nde güzel görüntüler oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis kartpostallık görüntüler oluştururken, Boğaz ve Anadolu Yakası’nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii’nde de güzel görüntüler oluştu. İstanbul üzerinde bulunan siz havadan drone ile görüntülendi.
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