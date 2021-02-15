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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kartpostallık kar görüntüleri

İstanbul'da kartpostallık kar görüntüleri

Drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Detay
-Boğaz manzarası

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karlar altında kalan boğaz manzarası muhteşem görüntüler oluştururken, karlar altındaki İstanbul havadan görüntülendi. İstanbul’da Cumartesi günü geceden başlayan kar yağışı aralıksız devam ederek bir çok noktasında etkili oldu. Haftasonu boyunca devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Karlar altında kalan İstanbul'un kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi ve Büyük Çamlıca Caminin eşlik ettiği muhteşem manzara seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Masalsı kar görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.
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