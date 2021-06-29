- İstanbul’da kartpostallık günbatımı



- İstanbul’da günbatımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. İstanbul'da dün günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Ortaya ender olarak çıkan gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem günbatımının güzelliğini yaşadı. Günbatımında cami ile oluşan kartpostallık görüntü kendine hayran bıraktı.

