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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul’da karın tadını çocuklar çıkardı

Kartopu oynayan çocuklar

Kar Topu Kar Yağışı 

-Parktan görüntü
-Kar yağışı
-Surlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı. İstanbul’da beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde akşam saatlerinde ise iç kesimlerde etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte megakent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kısıtlamasına rağmen kar topu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. (FT- MB-
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