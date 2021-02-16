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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İstanbul’da kardan kapanan köy yollarını andıran olay

- İstanbul’da kardan kapanan köy yollarını andıran olay

Görüntü:

Hastane Köy Yolları Sağlık Ekipleri Sağlıkçı Ameliyat 

- -Ambulansın kurtarılma anı
- Hasta kadına ulaşmak için gidilen yol
- Sağlık ekiplerinin çalışmaları
- Hasta kadının çıkarılması
- İsmail Kılıç röp
- Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- 112 ekipleri hasta kadını karlı yoldan sedyeyle çıkardı İSTANBUL

- Sultangazi’de kardan kapanan sokakta ambulansla ilerleyemeyen sağlık ekipleri yolda kaldı. Ambulans kaldığı yerden itfaiyenin kurtarıcı aracıyla çıkartılırken sağlık ekipleri evinde yardım bekleyen hastayı sedye yardımıyla alarak karlı yoldan çıkardı. Kapanan köy yollarını andıran olay Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1437. Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kılıç kalçasındaki kırık olması nedeniyle ameliyat olan annesi Sati Kılıç’ın(50) rahatsızlanması üzerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla sokağa giren sağlık ekipleri, sokakta biriken kara saplanarak ilerleyemedi. 112’nin çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansı kaldığı yerden kurtarıcı aracı vasıtasıyla çıkardı. Ambulans ile ilerleyemeyen sağlık ekipleri yardım bekleyen hastaya ulaşmak için karlı yolda yürüyerek yoluna devam etti. 50 yaşındaki Sati Kılıç, sedyeye yerleştirilerek ambulansa taşındı. Yaklaşık bir saat süren uğraşın ardından hasta kadın ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Bir sağlıkçı ise kar nedeniyle kayarak düştü. Annesini ambulansa bindikten sonra konuşan İsmail Kılıç, “Ameliyat olmuştu. Mahallemiz kar nedeniyle annemi kendim götüremediğim için ambulansı aradım. Sağlık ekiplerinden yardım istedim. Onlar da yardımcı oldular” dedi.
(CS-HK-
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