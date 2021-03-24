İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

-Yenibosna ve Halıcıoğlu'ndan trafik görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Duraklardan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL -EK)- Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yapmış olduğu kar ve yağmurlu hava uyarısı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a çıktı.Sabah saatlerinde yağmur ve dolu şeklinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava etkisini arttırarak kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle E-5 karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde etkili olan kar yağışı kuzey ve güney yönlü olarak trafiği etkiledi. Yenibosna'da ve kentin bir çok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun yüzde 69 olduğu görüldü.





loading...