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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı

Yağan kar

Kar Yağışı 

-Bostancı köprüsü
-Kartal köprüsü
-Tem otoyolu Ataşehir mevkii

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti. D100 Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

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