İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı

- İstanbul’da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti. D100 Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.
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