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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı ile birlikte elektrik tüketimi arttı

İstanbul’da kar yağışı ile birlikte elektrik tüketimi arttı

İstanbul kar görüntüleri

( İSTANBUL )- Karlı günlerde elektrik tüketimi yüzde 13 arttı İSTANBUL

Doğalgaz Elektrik Tüketimi Ethan Kar Yağışı 


- İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte elektrik kullanımında da artış yaşandı. İstanbul Avrupa yakasında elektrik tüketimi geçtiğimiz haftaya göre yüzde 13 arttı. İstanbul’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, enerji tüketimini de arttırdı. Soğuk havalarda ısınmak isteyen vatandaşlar, doğalgazın yanında elektrikli aletleri de tercih etti. Bu durum Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine de yansıdı. BEDAŞ verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya (6-7-8 Şubat) göre ortalama yüzde 13'ün üzerinde artış gösterdi. En büyük artış ise, 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti. Tüketim 15 Şubat'ta bir önceki hafta aynı güne (8 Şubat) göre yüzde 18 oranında arttı. Ticarethanelerde 3 günde 18 arttı Ticarethanelerde ise bu artış daha belirgin olarak kendini gösterdi. Bu abone grubunda 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde elektrik tüketimindeki artış bir önceki haftaya (6-7-8 Şubat) göre ortalama yüzde 18'i buldu. Yine en yüksek tüketim pazartesi günü gerçekleşirken bu tarihte tüketim bir önceki hafta aynı güne (8 Şubat) göre yüzde 26 arttığı öğrenildi.
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