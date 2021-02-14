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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti

Yağan kar

Çamlıca Çamlıca Tepesi Kar Yağışı 

-Üsküdar çamlıca tepesi
-Tem otoyolu Ümraniye mevkii
-Aydos tepesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.
Bu gece saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca da devam etti. Çamlıca tepesi, TEM otoyolu Ümraniye mevkii ve Aydos tepesinde bu gece saatlerinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

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