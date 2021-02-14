Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kardan görüntü

Toplu Taşıma Üst Geçit Kar Yağışı 

-Yollardan görüntü
-Duraklarda bekleyen ve üst geçitte yürüyen vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam ederken, güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise işe gitmek için araçlarıyla yollarda yerlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Yenibosna oldu. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle de az sayıda araç Yenibosna E-5 üzerinde yerlerini aldı. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde kar yağışı ve rüzgarında etkisiyle zaman zaman yürümekte zorluk yaşadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı