İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

-Yollardan görüntü

-Duraklarda bekleyen ve üst geçitte yürüyen vatandaşlar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam ederken, güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise işe gitmek için araçlarıyla yollarda yerlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Yenibosna oldu. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle de az sayıda araç Yenibosna E-5 üzerinde yerlerini aldı. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde kar yağışı ve rüzgarında etkisiyle zaman zaman yürümekte zorluk yaşadı.



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