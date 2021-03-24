İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

-trafikten görüntü -beyaza bürünen yerlerden görüntü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- İstanbul'da sabah saatlerinde ani başlayan kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’da meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı sabah saatlerinde ani bir şekilde etkili olmaya başladı. Bakırköy ve Zeytinburnu’nda etkili olan yağış kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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