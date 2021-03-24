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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

kar yağışından görüntü

Kırköy Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kar Yağışı 

-trafikten görüntü
-beyaza bürünen yerlerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde ani başlayan kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’da meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı sabah saatlerinde ani bir şekilde etkili olmaya başladı.
Bakırköy ve Zeytinburnu’nda etkili olan yağış kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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