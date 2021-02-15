İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

- Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde sabah yeniden başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde doğru etkisini arttırdı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bölgede kar yağışı devam ediyor (ECİ-ÖFA
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