İstanbul’da kar yağışı başladı

( İSTANBUL )- E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL
- İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. (ZA-CC-Y)
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