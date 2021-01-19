İstanbul'da kar yağışı başladı

( İSTANBUL - DRONE)- Kar yağışı havadan görüntülendi İSTANBUL
- İstanbul'un Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağan kar havadan görüntüledi. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. (HA-
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