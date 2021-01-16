İstanbul’da kar yağışı başladı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri ve Başakşehir, Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.
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