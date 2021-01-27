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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Üst geçit görüntü
-Karla kaplı taksi
-Yerlerdeki karlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde batı ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan alanlar adeta beyaza büründü. İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul’un yüksek kesimleri bu yıl ikinci kez etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor. (FT-EG
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