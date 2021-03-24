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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı

İstanbul’da kar yağışı

Belediyenin trafik kameralarından görünü

Kamera Kar Yağışı 

-Kar yağışı
-Trafik

( İSTANBUL )- Oluşan trafik ve kar yağışı belediyenin trafik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber oluşan trafik, belediyenin yol kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yolların beyaza büründüğü trafiğin ise durma noktasına geldiği görülüyor. Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabah erken saatlerinde İstanbul’da etkili oldu. Etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen yollarda trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durma noktasına gelmesi ve yollardaki kar yağışı belediyenin trafik kameralarına yansıdı.
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