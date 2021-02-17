- İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi

- İstanbul'da sabah aniden bastıran kar yağışı trafiği kilitledi. Kağıthane'de kar yağışının oluşturduğu trafik drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ara yollar adeta kilitlendi. Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. (DCC-ÖFA
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım