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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi

- İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kar Yağışı 


- İstanbul'da sabah aniden bastıran kar yağışı trafiği kilitledi. Kağıthane'de kar yağışının oluşturduğu trafik drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ara yollar adeta kilitlendi. Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. (DCC-ÖFA
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