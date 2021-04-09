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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da kar sürprizi

İstanbul’da kar sürprizi

yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Su Baskını Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-şemsiyeli vatandaşlardan görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- Mega kent İstanbul'un yüksek kesimlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu İSTANBUL

- İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağış için ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkat uyarısı yapılmıştı. Yağmurun ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte araçların üzeri dolu taneleri kapladı. İşlerine gitmek üzere yollara düşen vatandaşlar ise dolu ve kar yağışından şemsilerini açarak korundu.
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