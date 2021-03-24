İstanbul’da kar sonrası bulutların manzarası mest etti

-evlerin çatılarına beyazlaması



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Kar sonrası oluşan bulutlar ve İstanbul manzarası drone ile görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü izleyenleri kendine hayran bıraktı. İstanbul semalarındaki bulutlar çatılardaki beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, drone ile çekilen görüntüler masalsı kareler oluşturdu. Evlerin çatıları beyaza bürünürken bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şehir genelinde bölgesel yoğun kar yağışının ardından oluşan bulut manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde gökdelenlerin arasında süzülen bulutlar ve yer yer beyaza bürünen şehir gözüküyor. Kar yağışı İstanbul genelinde sonu ererken soğuk havanın Cuma gününe kadar kalması bekleniyor.



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