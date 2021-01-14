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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da kaldığı otelde boğularak öldürülen kadın memleketinde defnedildi

İstanbul’da kaldığı otelde boğularak öldürülen kadın memleketinde defnedildi

Cenaze namazından görüntü

Ayetler Cenaze Namazı Sığınma Sığınma Evi Cinayet 

-ailenin evi detay
-Adil Kurt konuşma
-komşuların konuşmaları
-Can Bozkurt röp.
-Öldürülen kadının fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- İstanbul Bayrampaşa'da kaldığı otelde 3 yaşındaki çocuğunun yanında boğularak öldürülen 43 yaşındaki Ferdane Kurt, memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi.25 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocuğu bulunan Ferdane Kurt (43), 5 yıl önce boşandı. Bir süre sonra başka evlilik yapan Kurt’un bu evlilikten de 1 çocuğu dünyaya geldi. Ancak kısa süre sonra eşinden ayrılan Ferdane Kurt çocuğu ile birlikte sığınma evine başvurdu. Bayrampaşa’da bir pansiyona yerleştirilen Kurt, önceki gün çocuğunun gözleri önünde boğularak öldürüldü.Polis cinayet şüphelisi olarak aynı otelde kalan Cemil Y. isimli şahsı ararken, otopsi işlemlerinin ardından Kurt’un cenazesi memleketi Malatya’ya getirildi.
Doğanşehir ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile talihsiz kadın gözyaşları arasında defnedilirken, aile zanlının bir an önce yakalanmasını istedi.Ferdane Kurt’un oğlu Can Bozkurt, annesinin 2 hafta önce Doğanşehir’de olduğunu ve İstanbul’a yeni gittiğini söyleyerek, “Bir insan nasıl öldürülür çocuğunun yanında. Devletimiz bu yönde ne olur kadınlara sahip çıksın. Bu işin peşini bırakmasınlar” diyerek zanlının bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istedi.Kurt’un küçük kardeşi Adem Kurt ise 4 kardeş olduklarını ve öldürülen Ferdane Kurt’un en büyükleri olduğunu söyleyerek, “İstanbul’da oturuyordu, annemizin vefatından dolayı buraya geldi. 15-20 gün sonra geri gitti. Biran önce zanlının yakalanmasını istiyorum. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum, kadınlarımız ölmesin yaşasın” diye konuştu.

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