Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 3 Gözaltı

Polis kamerasından baskın anı

Küçük Kız Akalan Sigara Kız Çocuğu Kaçak Sigara 

-Baskın yapılan adresteki kişiler
-Kaçak sigara tütünlerinden görüntü
-Sarma aletinin baskın sırasında çalışır halde olması
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, kaçak sigara satan depoya yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, 200 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Biri çocuk 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe’de yaşı küçük 2 çocuğun bir işyerinde tütün satışı yaptığı bilgisini aldı. Dün öğleden sonra ilçeye bağlı Meclis Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 kilogram kıyılmış tütün ve 20 kilitli poşet içerisinde toplam 4 bin 500 adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. (44), B.A. (42) ve yaşı 18’den küçük Z.A. adlı küçük kız çocuğu yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin dürdüğü bildirilirken, kaçak tütün ve sigaralar polis tarafından toplandı. Öte yandan baskın sırasında tütün sarma aletinin çalışır halde olması dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı