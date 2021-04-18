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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada

İstanbul’da kaçak parfüm imalathanesine baskın kamerada

Depoya baskın yapılması

Bandrol Pres Makinesi İmalathane Kaçakçılık Polis Ekipleri 

-Kutularda satışa hazır parfümler
-Parfüm yapımında kullanılan malzemeler
-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bağcılar’da polis ekipleri taklit üretim yapılan kaçak parfüm imalathanesine baskın düzenledi- Baskında satışa hazır çok sayıda parfüm ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi İSTANBUL

- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine taklit üretim yapıldığı belirlenen kaçak bir parfüm imalathanesine baskın düzenledi.
Baskı anı kameralara yansırken, içeride satışa hazır 3 bin 751 parfüm ve yapımın kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskında kaçak üretim yaptığı tespit edilen şüpheli ise gözaltına alındı. İstanbul’da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir depoda kaçak parfüm üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, imalathaneyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda içeride üretim yapıldığını belirleyen Bağcılar polisi, imalathaneye baskın düzenledi.
Bağcılar polisi piyasaya sürülmeden ele geçirdi Baskında içeride arama yapan ekipler, satışa hazır kolilenmiş olarak toplamda 3 bin 751 parfüm ele geçirildi. Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 mermi, krom dolu makinesi, 2 adet parfüm kapak pres makinesi, çok sayıda boş parfüm şişesi ve çok sayıda kaçak bandrol ele geçirildi. Aramaların ardından işyerindeki 28 yaşındaki İhsan A. ise Bağcılar polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. (DCC-ÖFA
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