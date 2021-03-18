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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

kuşlar

Akalan Yurt Dışı Uluslararası Deve Kuşu Hayvan 

-kafes

( İSTANBUL )- Tuzla’da bir çiftliğe yapılan operasyonda deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı- Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul’da ‘gerçekleştirilen "kaçak kuş" operasyonunda 185 canlı hayvan ele geçirildi. İstanbul’da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla’da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
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