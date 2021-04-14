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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada

İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada

Baskın yapılması

Kaçak Tıbbi Malzeme Akalan Anestezi Teknisyeni Polis Ekipleri 

-Şahsın elinde enjektörle yakalanması
-Müşterinin şaşırması ve maske takması
-Şahsa olayın anlatılması
-İşyerindeki tıbbi malzemeler

( İSTANBUL -ÖZEL)-Bağcılar’da polis, anestezi teknisyeninin kaçak güzellik merkezine baskın düzenlendi-Baskında müşterisine işlem yaparken yakalanan şahıs gözaltına alındı-Kaçak iş yerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi İSTANBUL

- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anestezi teknisyeni olduğunu iddia edilen ve yetki belgesi olmayan bir şahsın kaçak olarak açtığı güzellik merkezine baskın düzenlendi.
Baskında müşterisine işlem yaparken yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anı kameralara yansırken, kaçak işyerinde çok sayıda ve miktarda malzeme ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzellik merkezi adı altında bir işyerinin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla ihbarın yapıldığı adrese baskın düzenledi.
Baskın sonucunda anestezi teknikeri olduğunu iddia eden şahsın müşterisine işlem uyguladığını gören Bağcılar polisi, şahsın yetki belgesi olmadan randevu usulü botoks ve dolgu gibi işlemler yaptığını tespit etti. Müşterisine işlem yaparken yakalandı Baskında ekipler, kaçak güzellik merkezinde çok miktarda enjektör, iğne ucu, krem ve el aletleri gibi tıbbi malzemeler ile çok sayıda cerrahi müdahalede kullanılan cihaz ele geçirdi. Elindeki enjektöre tıbbi sıvı çektiği esnada işlem yaparken yakalanan şahıs Bağcılar polisi tarafından gözaltına alındı. Baskın anı ve yaşananlar ise kameralara yansıdı. Zanlı Kerem E. (33) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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