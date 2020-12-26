İstanbul’da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi sabahında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Hafta sonu kısıtlaması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sorumluluk alanlarında helikopterle denetimler gerçekleştiriliyor.
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