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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İstanbul’da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Helikopterden görüntü

Jandarma Trafik Denetimi Helikopter 

-Havadan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi sabahında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
Hafta sonu kısıtlaması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sorumluluk alanlarında helikopterle denetimler gerçekleştiriliyor.
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