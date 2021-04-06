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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da internet üzerinden oltalama yöntemiyle dolandırıcılık

İstanbul’da internet üzerinden oltalama yöntemiyle dolandırıcılık

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) - İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Akalan Ek Hesap Dolandırıcılık Phishing Olta 

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