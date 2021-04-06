İstanbul’da internet üzerinden oltalama yöntemiyle dolandırıcılık
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( İSTANBUL ) - İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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