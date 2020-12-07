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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

- İstanbul’da ilginç kazalar kamerada

-Güvenlik kameraları-

Kamera Osmanpaşa Gesi Trol 

-Kaza yapan kuryeler
-Çöp konteynırına çarpan sürücü

( İSTANBUL ) - (Özel) İstanbul’da ilginç kazalar kamerada- Beyoğlu’nda motosikletli kuryeler kontrolü kaybederek kaza yaptı- Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynırına çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kasımpaşa’da tek tekerlek üzerinde gitmeye çalışan motosikletli kurye ise yere savrulurken, Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynırına çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, sokak arasında seyir halinde olan motosikletli kurye bir anlık dalgınlığı sonucu gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halinde otomobile çarparken, kurye genç ise yere savrularak yaralandı. Şov yaparken yere savruldu Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay meydana gelen bir başka kazada da, şov için motosikletle tek tekerlek üzerinde giden kurye dengesini kaybederek yere savruldu. Gaziosmanpaşa’da ise çöp konteynırına çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. (DCC-
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