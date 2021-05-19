Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı

İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı

Yere savrulan yaralılar

İlk Müdahale Alışveriş Hastane Sanal Alışveriş Sağlık Ekipleri 

-Tıp merkezi çalışanlarının müdahalesi
-Çarpışan motosiklet ve martı
-Sağlık çalışanlarının müdahalesi
-Yaralıların ambulansa kaldırılması
-Röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şişli’de sağ şeritten sola geçmek isteyen martı kullanıcısı motosikletliyle boş yolda çarpıştı- Kazada yere savrulan yaralılar hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Şişli’de boş yolda en sağ şeritten en sol şeride geçmeye çalışan martı diye tabir edilen elektrik Scooter kullanıcısı motosikletli kuryeyle çarpıştı. İlginç kazada sürücüler yere savrularak yaralanan sürücüler tıp merkezi çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, önceki hafta Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında martı diye tabir edilen elektrikli Scooter ile seyir halinde olan Ömer Gümüş, bir anda en sol şeride geçmek istedi. O esnada 34 JL 7191 plakalı motosikletle seyir halinde olan Murat Kaya, martı kullancısı Gümüş ile çarpıştı. Kaza sonucu Kaya ve Gümüş yere savrularak yaralandı. Boş yolda martı ile motosikletli çarpıştı Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralıları gören özel bir tıp merkezinin çalışanları ise hafif yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların seferber olduğu olay sonrası yaralılar, bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. “Martıların trafikte olması çok tehlikeli” Kazayı gören bir vatandaş, “Martı Mecidiyeköy istikametine gidiyordu. Karşıya geçiyordu daha doğrusu. Motorlu da hızla Mecidiyeköy’den bu tarafa geliyordu. Orada bir fren sesi duydum. Sonra zaten çarpışma oldu. Şuradaki klinikten hemen müdahale ettiler. Ciddi bir şeyleri yoktu, biraz korktular. Biz gelirken 2-3 tane motorlu bizi silme geçti. Çok fazla motorlu var o da sanal alışveriş arttığı için bir de motorlu arkadaşlar çok fazla acele ediyor. Yani bir kaç tanesi bize de çarpıyordu yanımızdan geçti gitti. Martıların trafikte olması çok tehlikeli” dedi.
(DCC-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement