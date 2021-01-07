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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi

İstanbul’da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi

operasyon anı

Polis Akalan Kamera Hologram 

-Baskın yapılan atölyelerden görüntü
-İşyerlerindeki arama faaliyetleri
-Torna ve kesim makinelerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- 865 plaka ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da ikiz ve sahte plaka yapan 2 iş yerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 576’sı basılı halde 865 plaka ele geçirildi. Alınan bilgiye göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bağcılar ve Bahçelievler’deki iki iş yerinde sahte plaka basıp suç şebekelerine sattığı ihbarını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün Bağcılar ve Bahçelievler’e operasyon düzenleyen polis, işyerinde ‘TR’ ibareli mühürlü farklı illere ait tek ve çift olarak basılmış 576 adet plaka, yine ‘TR’ ibareli ve plaka hologramlı ve basılmaya hazır boş 289 plaka levhası, ‘TR’ ve ‘D’ ibareli plaka kenarlarına takılan 84 şerit, plakalara vurulan 1 soğuk mühür, 1 lazer kesim makinası, 279 tane harf ve rakam içeren baskı kalıpları, plaka boyama aleti, 2 baskı makinası, bir metal kesme makası ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Baskında, söz konusu işyerleri ile bağlantılı; O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E., ve B.E. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona konu olan 2 işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilen 6 şüphelinin, bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan polis tarafından gerçekleştirilen operasyon, emniyet ekiplerinin kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, ikiz ve sahte plaka yapan işyerindeki aramalar ve makinalar yer alıyor. (SK-HK-
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