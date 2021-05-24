Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da hint keneviri operasyonu: Merdiven altında 13 kök ele geçirildi

İstanbul’da hint keneviri operasyonu: Merdiven altında 13 kök ele geçirildi

Baskın yapılan bina

Polis Hint Keneviri Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen kenevirler
-Gözaltına alınan şahıs

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de metruk bir binada merdiven altında 13 kök hint keneviri ele geçirildi İSTANBUL

- Kağıthane Mobil Park polisi hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine metruk bir binaya baskın düzenledi.
Baskında merdiven altına gizlenmiş 10 saksı içerisinde 13 kök hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştiren şahıs ise gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Gürsel Mahallesi’nde bulunan terkedilmiş müstakil bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren mobil park polisi, yapılan fiziki çalışmalar sonucunda bir şahsın içeriye girdiğini gördü. 13 kök hint keneviri ele geçirildi Şahsın kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler içeriye girdiğinin tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi.
Mobil park polisi, merdiven altındaki 10 saksının içerisinde 13 adet kök hint keneviri ele geçirdi. Aramaların ardından kenevirlere el konulurken, Raif Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kenevirler ve şahıs ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement