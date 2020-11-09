İstanbul’da hint keneviri operasyonu: 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

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( İSTANBUL )- Çatalca’da yapılan operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirildi 3 kişi gözaltına alındı- Müstakil evi seraya çevirerek hint keneviri yetiştirdiler İSTANBUL



- Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, 3 aylık bir takip sonunda Çatalca’da hint keneviri yetiştirmek için seraya çevrilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli boyutlarda 360 kök hint keneviri ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. Evi pitbullarla korumuşlar Şüphelilerin seraya çevirdikleri evde yüksek teknolojili havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullandıkları görüldü.

Evin güvenliğini sağlamak için ise evin bahçesinde 2 adet pitbull cinsi köpek besledikleri, tek katlı evin balkonunun bir kısmını güvenlik kulübesi benzeri bir yapıya dönüştürdükleri ve burada nöbet tuttukları öğrenildi. Kulübe benzeri yapı içinde bir adet pompalı tüfek, gıda maddeleri ve elektrikli ısıtıcı bulundu. Polis ekipleri seraya çevrilen evle ilgili çalışmaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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