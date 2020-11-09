Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da hint keneviri operasyonu: 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul’da hint keneviri operasyonu: 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ev içi

Hint Keneviri Teknoloji Polis Merkezi Pitbull Pompalı Tüfek 

-Ev dışı
-Polis ekipleri
-Bitkiler
-Nöbet klübesi
-Işıklandırma sistemi
-Havalandırma sistemi
-Şarteller
-Detaylar

( İSTANBUL )- Çatalca’da yapılan operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirildi 3 kişi gözaltına alındı- Müstakil evi seraya çevirerek hint keneviri yetiştirdiler İSTANBUL

- Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, 3 aylık bir takip sonunda Çatalca’da hint keneviri yetiştirmek için seraya çevrilen bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli boyutlarda 360 kök hint keneviri ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. Evi pitbullarla korumuşlar Şüphelilerin seraya çevirdikleri evde yüksek teknolojili havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullandıkları görüldü.
Evin güvenliğini sağlamak için ise evin bahçesinde 2 adet pitbull cinsi köpek besledikleri, tek katlı evin balkonunun bir kısmını güvenlik kulübesi benzeri bir yapıya dönüştürdükleri ve burada nöbet tuttukları öğrenildi. Kulübe benzeri yapı içinde bir adet pompalı tüfek, gıda maddeleri ve elektrikli ısıtıcı bulundu. Polis ekipleri seraya çevrilen evle ilgili çalışmaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Pitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena AldıPitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena Aldı
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement