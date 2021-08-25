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İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Narkotik köpeği arama

Terörle Mücadele Çevik Kuvvet Şüpheli Araç Kaçakçılık Narkotik Köpek 

-Gbt sorgulama
-Araç çevirme
-Polis ekipleri
-Bekçiler
-Detaylar

( İSTANBUL )-Uygulamada narkotik köpekleri araçları didik didik aradı İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Öte yandan araçlar didik didik aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.
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