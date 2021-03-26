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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da helikopter destekli uygulama

İstanbul’da helikopter destekli uygulama

aramalardan görüntü

Uyuşturucu Narkotik Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Helikopter 

-helikopterden görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-köpek arama yaparken görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2021-10" uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü himayesinde kent genelindeki helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kentin birçok işlek noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılıkla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Uygulama kapsamında oluşturulan noktalardan biri de Fatih Millet Caddesi üzerinde ekipler burada da denetimler yapıyor. Araçlar kontrol edilerek didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların özel harekat polislerince kontrol altına alındığı kontrollerde, narkotik köpeği ile araçlarda aramalar yapıldı, araçların trafik evrakları kontrol edildi. Uygulamada polis ekipleri, araç sürücülerini ve araçların içindeki şahıslara Covid-19 uyarısı yaparken, bu kapsamda maske, mesafe ve temizliği dikkat edilmesi istendi. Uygulamada, ‘Gold’ isimli narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Uygulamaya havadan helikopter de destek veriyor.
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