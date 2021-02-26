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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da hayvan kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yılan, tarantula ve çin ejderi ele geçirildi

İstanbul'da hayvan kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yılan, tarantula ve çin ejderi ele geçirildi

Ele geçirilen yılan ve sürüngenler

Para Cezası Kaçak Hayvan 

-Operasyon görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda ticareti yasaklanan çok sayıda yılan, tarantula ve çin ejderi ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yasaklanan sürüngenleri Kadıköy ve Eyüpsultan'da satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 ilçedeki eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan aramalarda 21 adet piton, 12 boa ile 3 Hognose yılanı, 4 Tarantula, 1 Gecko, 1 Savanna monitör, 1 Çin Ejderi, ölü yılan ve sürüngenler ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şahsa 17 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlılara el konuldu.
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