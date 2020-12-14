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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı

İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı

- D - 100 karayolu ve toplu taşıma araçlarından detaylarİSTANBUL (AA) - İstanbul lular, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güne hareketli başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda, şehir içi trafikte yoğunluk oluşturdu.Kentte 56 saat süren kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbul luların genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.
D100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden Ankara istikametine olan trafik akışı, Topkapı'ya kadar yoğun şekilde devam ediyor.Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışında aşırı yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametine olan trafik akıcı şekilde sürüyor.İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.Toplu taşıma araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunluk oluşturdu.Hafif yağan yağmur da trafiğin seyrini olumsuz yönde etkiliyor.

Koronavirüs Toplu Taşıma Aritas Trafik Yoğunluğu Şehir İçi 

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